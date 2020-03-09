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Dolar ve euro güne yükselişle başladı! Daha da yükselecek mi?

Petrolde yaşanan yüzde 30'luk düşüş sonrası dolar ve euro güne yükselişle başladı. Dolar 6.15 TL seviyelerine çıkarken euro 7 lirayı geçti.

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Moskova'dan, Suriye'ye yönelik gelen olumlu haberlerle 6.07 seviyelerine gerileyen dolar/TL, ABD borsalarında yaşanan koronavirüs paniğinin etkisiyle yeniden 6,10'un üzerine çıktı.

6,15-6,16 TL seviyelerinde dengelendi

Küresel borsalar koronavirüs salgınının ekonomide tahribat oluşturacağından kaygılanan yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı sürdürmesiyle birlikte sert kayıplarına devam ederken dolar/TL'de güne 6.20'nin hemen altında başladı. Kur daha sonra 6,15-6,16 TL seviyelerinde dengelendi.

7 liranın üzerine çıkan euro/TL sabah saatlerinde 7,02 liradan el değiştirdi. 

Riskli piyasalardan çıkış

Yatırımcılar hisse senedi gibi riskli piyasalardan çıkarak tahvil piyasasına sığınmasıyla birlikte küresel borsalar keskin gerilerken, petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından yüzde 30'a yakın geriledi.

6,05 gündeme gelecek

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,05'in gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 6,15'in direnç olarak izleneceğini söyledi.

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