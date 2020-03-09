Meteoroloji hava durumunu paylaştı: Lodosla birlikte sağanak yağış geliyor
Meteoroloji 5 günlük haritalı hava durumu raporunu açıkladı. Türkiye etkili olan lodosla birlikte yağışlı havanın etkisi altına giriyor.
Akşam saatlerinden itibaren İzmir ve Antalya başta olmak üzere kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken gece saatlerinden itibaren ise İstanbul ve Ankara da yağışlı havanın etkisi altına girecek.
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Sağanak yağışlı geçecek
Yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Pus ve sis hadisesi
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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