Rıza Çalımbay: Takımımdan çok memnunum

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçını değerlendirdi. Çalımbay, “Takımımdan çok memnunum. Çok iyi bir arkadaşlık var. Bugüne kadar çok iyi işler yaptık. Sahamızda çok başarılı maçlar oynadık. Bunu ligin sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz” dedi.

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Süper Lig’in ilk 25. haftasında DG Sivasspor sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, güzel bir maç oynandığını söyledi.



Çalımbay, “Biz de Galatasaray da galibiyet için oynadı. Oyuna istediğimiz gibi başladık. Baskı yaparak maça başladık. Pozisyonlar ve golü de bulduk. Galatasaray takımını oyuna sokmadık. Hiç istemediğim şekilde oyuna geriye çekildik. Baskımızı devam ettirmemiz gerekiyordu. Donk ve Feghouli'nin oyuna girmesi bize sıkıntı oldu. Zaman zaman oyun üstünlüğü Galatasaray'a geçse de hep dikkatli oynadık. 2 tane benzer gol yememiz beni üzdü. Bunları bizim yemememiz gerekiyordu” dedi.

“Ofansif oynamayı çok seviyorum”

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayarak golü bulduklarını söyleyen Çalımbay, “Golümüzün ardından Galatasaray her türlü riske girdi. Biz de ona göre tedbirlerimizi aldık. Maç hem taktik hem de mücadele açısından güzel bir maç oldu. Bugün ki maçın hakkı bence beraberlikti. Kazansaydık bizim için çok büyük bir avantaj olacaktı. Galatasaray zor bir takım. Biz hiçbir zaman defans oynayan bir takım değiliz. Bugüne kadar ligde oynadığımız tüm maçlarda gol attık. Ofansif oynamayı çok seviyorum. Bugün de aynı şekilde oynadık. Takımımdan çok memnunum. Çok iyi bir arkadaşlık var. Bugüne kadar çok iyi işler yaptık. Sahamızda çok başarılı maçlar oynadık. Bunu ligin sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bütün maçlar final havasında geçecek”

Çalımbay, bundan sonraki maçların çok önemli olduğunu belirterek, “Yukarıda bütün takımların kendi arasında maçları var. Bizim bundan sonra oynayacağımız bütün maçlar final havasında geçecek. Eğer maçlarımızı çok iyi bitirsek iyi bir duruma gelebiliriz” diye konuştu.