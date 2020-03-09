ABD'deki dehşete düşüren koronavirüs raporu! 500 bin ölüm için hazırlanın

Bütün dünyaya yayılan koronavirüsten resmen kabusa dönüştü bütün ülkelerden ölüm haberleri geliyor. ABD'de bir üniversitede hazırlanan rapor ise resmen dehşete düşürdü. Raporda 500 bin ölümün olabileceği belirtiliyor.

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Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında yüz bini aşkın insanın etkilendiği yeni tip Koronavirüs salgının olası kapsamıyla ilgili en kötü senaryoyu ortaya koyan bir doktorun, ABD'deki hastanelere 96 milyon vaka ve 500 bin ölüm için hazırlanmaları tavsiyesinde bulunduğu, sızdırılan belgelerle ortaya çıktı.

Business Insider'ın edindiği belgeler, Amerikan Hastaneler Birliği'nin (AHA) internet üzerinden gerçekleştirdiği bir seminerdeki sunuma dayanıyor.Nebraska Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan Dr. James Lawler, seminer katılımcılarına salgının hastaneleri ve sağlık yetkililerini nasıl etkileyebileceğine ilişkin "en iyi tahminini" anlatan bir dizi slayt gösterdi. Doktorun 26 Şubat'ta internet üzerinden gerçekleştirdiği seminer, virüsün nasıl yayılabileceğini temel aldı.

80 yaş ve üzeri kişilerin ölme ihtimali yüzde 14 olarak öngörüyor

Lawler, hastalığın 96 milyon kişiye bulaşabileceğini ve bu insanlardan 480 bininin koronavirüs yüzünden ölebileceğini tahmin etti.Sunumdan medyaya sızan belgelere göre, virüsün en sert etkiyi yaşlı nüfusa yapabileceğini düşünen Dr. Lawler, hastalığa yakalanan 80 yaş ve üzeri kişilerin ölme ihtimali yüzde 14 olarak öngörüyor.

Ölme ihtimalleri onda bir

Virüsün bulaşması durumunda yaşları 70 ila 79 arasında değişenlerin ölüm oranının yüzde 8, yaşları 60'la 69 arasında değişenlerin ölüm oranının yüzde 3,6 olacağı tahmin edildi.Öte yandan Dr. Lawler, kalp rahatsızlıklarına sahip olanların bu hastalık yüzünden ölme ihtimallerinin onda bir olacağını tahmin ediyor.

Daha önce herhangi bir tıbbi rahatsızlığı bulunmayanlardaysa bu ölüm oranı yalnızca 100'de bir.Amerikan Hastaneler Birliği ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada internet üzerinden yapılan bu seminerin 'kurumun değil, konuşan uzmanların görüşlerini yansıttığını' dikkati çekti.