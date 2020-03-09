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CHP Genel Başkan adayı Aytuğ Atıcı'ya böyle soruldu: Tavşan aday mısınız?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına genel başkan adayı olarak rakip çıkan Aytuğ Atıcı, "Tavşan aday" iddiasına "Bana yakışmaz. Bu onursuzluktur, haysiyetsizliktir. Benim onur ve haysiyetime yakışmaz" sözleriyle tepki gösterdi. 

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CHP, 28-29 Mart tarihinde kurultaya gidiyor. Kılıçdaroğlu’nun tek aday olması beklenirken Aytuğ Atıcı ismi sürpriz sürpriz oldu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Aytuğ Yazıcı ile kulislerde konuşulan ‘tavşan aday’ iddialarına ilişkin yaptığı görüşmeyi köşesinden aktardı.

Neden aday olduğunu iki madde ile açıklayan Atıcı’nın açıklamaları şöyle:

Neden aday oldunuz?

1- Parti içi demokrasiyi en üst seviyeye taşımak için aday oldum.

2- CHP’yi iktidara taşımak için. Bunu nasıl yapacağımı da bir manifesto ile açıkladım.

Aday olmadan önce Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?

İlk olarak Kemal Bey’le görüştüm. Kemal Bey’e ‘İlk olarak size söylüyorum. Genel başkan adayıyım’ dedim. ‘Şimdiye kadar ben hep size imza verdim. Ben hep size oy verdim. Şimdi sizden imza istiyorum, sizden oyunuzu istiyorum’ dedim. Gülüştük, ayrıldık.

Aday olmak için gereken imzayı bulabilecek misiniz?

Adaylığımı açıklar açıklamaz imzalar gelmeye başladı. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.

Tavşan aday mısınız?

Ben de bu tartışmaları içim acıyarak izliyorum. Bunu birileri çıkardı ama tuttu. Ben genel başkana vurmuyorum, partiyi kötülemiyorum, sanıyorum bundan çıktı ama ben çizgimi değiştirmeyeceğim. Tavşan aday olmak, proje aday olmak bana yakışmaz. Bu onursuzluktur, haysiyetsizliktir. Benim onur ve haysiyetime yakışmaz.

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