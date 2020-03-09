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Yunan polisi gerçek mermi kullandı sınırda dehşete düşüren görüntüler

Yunan sınırında mültecilere yapılan insanlık dışı muamele sürüyor. Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru gerçek mermilerle ateş etmekten geri durmuyor.

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Yunan polisi mültecileri durdurmak için plastik mermilerden gerçek mermilere geçiş yaptı...Türkiye-Yunanistan kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle yapılan atışlara da hedef oluyor.

Yunan sınır askerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaralanırken hayatını kaybedenler de oluyor.Kimi zaman sığınmacılara silah doğrultan Yunan askeri kimi zamanda sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden bu yöne ateş ediyor.

Yunan askerinden mültecilere sizi keserim işareti

Yunan askerlerinin makinalı tüfeklerle hedef gözeterek sığınmacılara ateş etmesi önceki gün görüntülenmişti. Askerlerin sığınmacılara karşı tüfeğine sarılması yine görüntülere yansırken Yunan askerinin sığınmacılara eliyle yaptığı "sizi keseceğim" manasına gelen hareketi de kameralarca kaydedildi.

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