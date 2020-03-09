Sığınmacıların Avrupa hayali çadırda son buldu perişanlığın görüntüleri
Sığınmacılardan bazılarının Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule - Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.
Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor. Hem kara hem de nehir sınır hattını geçiş için kullanan sığınmacılar daha çok nehir geçişlerini kullanıyor.
Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 3 binin üzerinde sığınmacı, zor şartlarda mücadele ediyor. Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor. Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü sığınmacılara 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.
Sığınmacılara acımasız sert müdahale
Kastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara sık sık tazyikli su sıkıyor, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da mermi kullanıyor. Barikatı aşmak için özellikle genç sığınmacılar yoğun mücadele veriyor.
Plastik mermiye tel yerleştiriyorlar
Kimi zaman telleri kesmek kimi zaman da çengelli halat atarak barikatı bozmak için çaba sarf eden sığınmacılara Yunan sınır polisi acımasızca müdahale ediyor. Yunanistan sınır güçlerinin açtığı ateş nedeniyle yaralanmalar ve ölümler de meydana geliyor. Plastik merminin içerisine daha iyi saplanması için tel yerleştirilmesi de Yunanistan'ın acımasızlığını ortaya koyuyor.