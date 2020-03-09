Sığınmacıların Avrupa hayali çadırda son buldu perişanlığın görüntüleri

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor. Hem kara hem de nehir sınır hattını geçiş için kullanan sığınmacılar daha çok nehir geçişlerini kullanıyor.