Atiba'ya yeni sözleşme kararı geldi Burak Yılmaz derbiyi konuştu

Beşiktaş yönetimi 7 yıldır orta sahasını koruyan Atiba ile yola devam etme kararı aldı. Deneyimli oyuncu Beşiktaş formasını terletmeye devam edecek. Öte yandan Burak Yılmaz 26. haftada oynanacak olan Galatasaray maçı hakkında konuştu.

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Hem performansıyle hem de saha içindeki ahlakıyla gönüllere taht kuran tecrübeli futbolcu Atiba, yeni sözleşmeyi kaptı. Başkan Çebi ve ekibi, oyuncunun sezon sonu biten mukavelesini uzatmayı planlıyor.

4 gol 5 asistlik performans

Beşiktaş'ta 7. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, ilerleyen yaşına rağmen performansından hiçbir şey kaybetmedi, hatta üzerine de koydu. Elneny ile birlikte oynayınca hücumda daha fazla gözüken Kanadalı yıldız, 4 gol ve 5 asistle skora en çok katkı sağladığı sezonunu yaşıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Atiba'nın sezon sonu bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

"O bizim önemli değerimiz"

Yöneticiler, övgüler yağdırdıkları tecrübeli futbolcu için "O bizim önemli değerlerimizden birisi. Profesyonelliği herkese örnek teşkil edecek seviyede. Kendisi de Beşiktaş formasını giymekten dolayı son derece mutlu. Duygularımız tabii ki karşılıklı. Gelecek yıl da birlikte devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz gelecek Galatasaray derbisini konuştu

Son iki maçta 3 gollük performans sergileyerek Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında tutunmasında büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz'dan Galatasaray derbisi öncesinde flaş açıklamalar geldi.

"9'da 9 yapacak güce sahibiz"

Eski takımı Galatasaray'a karşı kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Burak Yılmaz, "Ligde biten bir şey yok. Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Bunu, sonuna kadar kovalayıp savaşacağız. Kalan tüm maçlarımızı kazanıp, rakiplerimizin alacakları sonuçları bekleyeceğiz. Aklımızdan başka bir şey geçmiyor. Biz iyi bir takımımız ve 9'da 9 yapabilecek güce ve inanca sahibiz" dedi.