Mert Hakan'dan Galatasaray'a transferi hakkında: Bizim aile terbiyemiz var

Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, dün akşam oynadıkları Galatasaray mücadelesini değerlendirdi. Galatasaray ile ilgili transfer iddialarına 'Bizim aile terbiyemiz var' diye cevap vermesi dikkat çekti.

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Sivasspor'un formda oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray iddialarıyla ilgili konuştu.

"Sezon sonu gelince olabilir"

Mert Hakan Yandaş, transfer iddialarıyla ilgili "Galatasaray'a transferim hakkında çıkanlar üzücü şeyler... Profesyonel insanlarız, sezon sonu gelince olabilir ama ben Sivasspor arması taşıyorum. Benim farklı düşüncem olur mu? Bizim aile terbiyemiz var. Biz iyi insanlardan oluşan bir ülkeyiz. İnsanları karalamak kolay olmamalı" diye konuştu.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalan Sivasspor'un başarılı orta sahası TRT Spor'a konuştu.

Mücadeleyi değerlendirdi

Mert Hakan, "Maça inanılmaz başlamıştık ama vurduğumda Muslera çıkardı. Öne de geçtik ama basit goller yedik. Galatasaray ligin en iyi takımlarından ve bizi zor duruma soktular. İkinci yarıda biz iyiydik, içeride kaybetmediğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.