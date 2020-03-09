Benzin ve motorine indirim kapıda!

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre petrol fiyatlarındaki düşüşten dolayı litre başına benzinde 84 kuruş, motorinde 65 kuruş indirim bekleniyor.Abone ol
Sözcü'de yer alan haberde akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre litre başına benzinde 84 kuruş, motorinde 65 kuruş indirim bekleniyor.
Şu an İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6 lira 63 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 27 kuruş.
Ankara’da benzinin litre fiyatı 6 lira 71 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 33 kuruş.
İzmir’de benzinin fiyatı 6 lira 71 kuruş motorinin litre fiyatı ise 6 lira 34 kuruş.