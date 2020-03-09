HABER /  EKONOMİ

Benzin ve motorine indirim kapıda!

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre petrol fiyatlarındaki düşüşten dolayı litre başına benzinde 84 kuruş, motorinde 65 kuruş indirim bekleniyor.

Abone ol

Sözcü'de yer alan haberde akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre litre başına benzinde 84 kuruş, motorinde 65 kuruş indirim bekleniyor.

Şu an İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6 lira 63 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 27 kuruş.

Ankara’da benzinin litre fiyatı 6 lira 71 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 33 kuruş.

İzmir’de benzinin fiyatı 6 lira 71 kuruş motorinin litre fiyatı ise 6 lira 34 kuruş.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunan polisi gerçek mermi kullandı sınırda dehşete düşüren görüntüler
CHP Genel Başkan adayı Aytuğ Atıcı'ya böyle soruldu: Tavşan aday mısınız?
Almanya reşit olmayan sığınmacıları ülkeye kabul edeceğini açıkladı
Ronaldinho'nun cezası belli oldu! İşte cezaevinden ilk görüntüsü
Abdullah Gül'e yakın isimlerden Ali Babacan'a tepki: Kandırıldık
AK Partili Vahit Kiler'den Engin Özkoç'a: Meclis'e gelirse aynı muameleyi görecek
ÖNCEKİ HABERLER
Medipol Başakşehir’in üç silahşorü!
Mert Hakan'dan Galatasaray'a transferi hakkında: Bizim aile terbiyemiz var
Ali Babacan parti kurdu mu adı ne olacak açıkladı
Seri: Penaltı olduğunu düşünmüyorum
Can Aydın kimdir ne iş yapıyor Didem Balçın'ın nişanlısı yaşı
Ramazan Bayramı ne zaman 2020 başlangıcı
Yorumlar 3 yorum