MSB Rus heyetiyle toplantının yerini ve tarihini duyurdu

SURİYE İdlib'de ateşkes sonrası yapılacak toplantı Ankara'da gerçekleştirilecek.Abone ol
Moskova'da yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin zirvesinden İdlib'de ateşkes kararı çıkmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyetle gerçekleştirilecek toplantıların yarın başlayacağını açıkladı.
Toplantı 10 Mart'ta Ankara'da
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyetle icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacaktır." ifadesi kullanıldı.