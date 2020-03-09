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İlk defa cezaevlerinde meslek lisesi kurulacak! Abdulhamit Gül açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı son dakika açıklamasında cezaevlerinde bir ilke imza atılarak meslek liseleri kurulacağını duyurdu.

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Adalet Bakanlığı, MEB ile kapsamlı bir eğitim ve öğretim işbirliği protokolü imzalayacağını açıklamıştı. Buna göre cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri kurulacak.

İlk kez denenecek

Adalet Bakanı Gül, "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleki lisesi kurulacak" ifadelerini kullandı.

İki bakan 9 Mart'ta iş birliği protokolü imzalayacak

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 9 Mart'ta bir araya gelerek kapsamlı bir eğitim ve öğretim iş birliği protokolü imzalayacakları belirtilmişti.

İki bakanın imzalayacağı protokol çerçevesinde Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerinde annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocuklar için kreş ve anaokulu, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu çocuklarla gençler için lise ve meslek lisesi kuracağı vurgulanmıştı.

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