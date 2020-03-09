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Spot altında son 7 yılın rekoru geldi! Piyasalarda hareketli saatler

Petrol üreticisi ülkeler arasındaki anlaşmazlık petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanmasına neden oldu. Dolarda yaşanan artış, koronavirüs nedeniyle yükselen altının ons fiyatında sınırlı geri çekilmeyi de etkiledi.

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Altın, petrol fiyatları öncülüğünde sert düşen emtia piyasası ve gittikçe genişleyen koronavirüs salgını nedeniyle rekor kırdı. Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla spot altın, 2012 aralık ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 doları aştı.

Petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüş altını da etkiledi. Altının ons fiyatı cuma günü 1.692 dolar seviyesine kadar çıkıp, kapanışı 1.673 dolar seviyesinde yapmıştı. Bu sabah ise 1.657 dolar seviyesini gördükten sonra sınırlı toparlanarak 1.666 dolara kadar tırmandı.

Dolar altındaki düşüşü engelledi

Ancak altının ons fiyatında yaşanan gerileme içeriye çok fazla yansımadı çünkü dolarda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının gerilemesine engel oldu. Dolar/TL en yüksek 6.20 seviyesine kadar çıktıktan sonra 6.14 bandında hareket ediyor.

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının küresel ekonomiye olası etkilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirterek, buna bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti.

Uzmanlar, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

9 Mart pazartesi / Altın fiyatları

Çeyrek altın: 543 TL

Yarım altın: bin 67 TL

Gram altın: 330 TL

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 209 TL

Tam altın: 2 bin 149 TL

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