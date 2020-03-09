Muğla'da otomobil motosiklete çarptı 1 ölü

MUĞLA'da motosikletiyle yolda ilerlerken bir otomobilin çarpması sonucu Süleyman Keçeli hayatını kaybetti. Kaza sonrası oluşan acı tablo facianın ne kadar şiddetli olduğunu görüntüledi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Süleyman Keçeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Fethiye-Antalya karayolu Çamköy Kavşağı'nda meydana geldi. Cengiz Öztürk yönetimindeki 48 YN 523 plakalı hafif ticari araç, Süleyman Keçeli'nin kullandığı 48 JD 102 plakalı motosiklete çarptı. Kazada her iki sürücüyle, hafif ticari araçtaki Fatma Öztürk yaralandı. Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan, motosiklet sürücüsü Keçeli hayatını kaybetti. Kazanın ardından yaklaşık 300 metre sürüklenerek yanmaya başlayan motosiklet ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.