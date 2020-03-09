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Son dakika CHP'li Engin Özkoç hakkındaki 3 fezleke Meclis'e geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında hakaret içeren sözlerinin ardından Meclis'te AK Partili vekiller arasında kavga çıkan CHP'li Engin Özkoç hakkındaki 3 fezleke TBMM'ye geldi.

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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmesi gerekçesiyle TBMM'de AK Parti milletvekilleriyle arasında kavga çıkan CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında fezleke düzenleneceği açıklanmıştı. Özkoç hakkında 3 fezleke Meclis'e geldi.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Suriye'nin İdlib kentinde 34 şehit verdiğimiz yaşanan kriz sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret etti. CHP'li Özkoç'un bu hakaretlerinin ardından Meclis Genel Kurulu karıştı, milletvekilleri tekme tokat birbirine girdi.Kavgada ağır darbeler alan Engin Özkoç'un kafasında ve yüzünde şişlikler oluştu.

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