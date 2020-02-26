Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır HDP binası önündeki ailelere teşekkür telefonu

Teröristler tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın 66. doğum gününü burada bütün aileler olarak kutluyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onu çok seviyoruz ve destekliyoruz" dedi.