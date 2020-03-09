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100 yaşındaki Çinli adam Corona virüsü yendi

Koronavirüsün çıkış bölgesi olarak bilinen Çin'in Vuhan şehrinde yaşayan 100 yaşındaki bir Çinli, ölümcül virüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti.

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Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde 3800’den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü yenen en yaşlı insan, 100 yaşındaki bir Çinli oldu.

Taburcu edildi
Virüs teşhisi konulmasıyla beraber 24 Şubat’ta Vuhan’da bir hastaneye kaldırılan 100 yaşındaki adam, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.

Geleneksel Çin tıbbı kullanmış
Yaşlı adamın, alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinin de olduğu açıklanırken, tedavisinde anti-viral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı belirtildi.

80 hasta daha iyileşti
Yaşlı adamla beraber 80 hastanın daha iyileşerek, taburcu edildiği ifade edildi.

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