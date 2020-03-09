HABER /  GÜNCEL

Meriç İzgi kimdir yaşı kaç maymunu alındı TT oldu

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Meriç İzgi, sahiplendiği maymunu Koko'nun bakanlık yetkilileri tarafından alınmasının ardından gündem oldu. Peki Yazar Fırat İzgi'nin oğlu olan Meriç İzgi kimdir, kaç yaşında ve Meriç İzgi ne iş yapıyor? Meriç İzgi'nin maymunu neden alındı?

Abone ol

Meriç İzgi kimdir aslen nereli soruları merak konusu oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla maymumu Koko ile fenomen olan Meriç İzgi, sahiplendiği maymunu Koko'nun bakanlık yetkilileri tarafından alınmasının ardından Twitter üzerinden 'Kokogerigelsin' etiketiyle kampanya başlattı.

Peki, Meriç İzgi kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler..

MERİÇ İZGİ'NİN MAYMUNU NEDEN ALINDI: Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri, vahşi hayvan statüsünde yer alan maymunu doğal ortamından koparıldığı gerekçesiyle Meriç İzgi'nin maymunu "Koko"'ya el koydu.

MERİÇ İZGİ KİMDİR: Meriç İzgi, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitim gören Meriç İzgi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçi sayısını arttırmıştır.

Yazar Fırat İzgi'nin oğlu olan Meriç İzgi, ilerleyen süreçte kendi markasını kurmak, halihazırda üzerinde çalıştığı tasarımları bu marka çatısı altında sunmak istemektedir.

Meriç İzgi'nin yaklaşık 250 parçalık bir koleksiyonu bulunmaktadır.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan partisinin adı Deva deniyor! Canlı yayında Babacan açıklamaları
Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi Osman Can gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e çantasındaki 4 dosyayla gidiyor
Spot altında son 7 yılın rekoru geldi! Piyasalarda hareketli saatler
Yunan polisi gerçek mermi kullandı sınırda dehşete düşüren görüntüler
CHP Genel Başkan adayı Aytuğ Atıcı'ya böyle soruldu: Tavşan aday mısınız?
ÖNCEKİ HABERLER
NBA'de Los Angeles derbisinin galibi Lakers
Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı kimdir ne iş yapıyor mesleği ne?
Meriç Ezgi kimdir maymunu Koko neden alındı?
Shinji Kagawa'dan Beşiktaş itirafı
Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
Didem Balçın Can Aydın nişanlandı Kuruluş Osman'ın yıldızı evleniyor
Yorumlar