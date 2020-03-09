Murat Ağırel kimdir aslen nereli? Murat Ağırel kitapları

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı ve cezaevine gönderildi. MİT görevlisinin cenaze haberi ile şimşekleri üzerine çeken Murat Ağırel nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararına göre tutulandı. Peki Murat Ağırel kimdir, aslen nereli, hangi kitapları yazdı?

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Gazeteci yazar Murat Ağırel tutuklandı. Yeniçağ Gazetesi yazarı olan Murat Ağırel sosyal medyanın da gündemi oldu. Peki Murat Ağırel kimdir, aslen nereli, neden tutuklandı?

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında, geçtiğimiz Cuma günü ifade vermesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca davet edilmişti. Davet üzerine Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen şüpheli Ağırel, savcılıkça "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan Murat Ağırel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Murat Ağırel'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheli Ağırel, gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirildi. Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Murat Ağırel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Eylül 1978 tarihinde aslen Adana, Ceyhan’da dünyaya gelmiştir. İlkokul, Ortaokul ve Lise tahsiline kadar eğitim hayatını doğup büyüdüğü Ceyhan’da tamamlamıştır. Ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü’nden mezun olmuştur. Ayrıca Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nü de başarı ile tamamlamıştır.

2006 yılında Bizkaçkişiyiz Sivil Toplum Platformu kurucusu ve İstanbul İl Başkanlığını yapmıştır. Dört büyük Cumhuriyet Mitingi tertibi, 3 Hukuka Saygı Mitingi, 7 Teröre Lanet Mitingi, 22 Sokak yürüyüşü, 1274 salon toplantısı, 5 Türkiye Forumu tertip etmiştir.

Memleket Sevdalıları Derneği kurucu ve 3 dönem Genel Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2008 yılında Ergenekon davasında gözaltına alınmıştır. 7 yıl 3 ay ceza almıştır.

Son dönemlerde kamu kurumlarındaki usulsüzlük iddiaları ile ilgili yazılmış en kapsamlı çalışma olan Şaki – İlk Defa Yayımlanan Sayıştay Belgeleri isimli kitabın altına imzasını atmıştır.

Murat Ağırel günümüzde ise Yeniçağ Gazetesi’nde yazar olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Daha önce Medya Siyaset ve Oda tv bünyesinde de yazmıştır. 27. dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı olarak açıklanan isimlerdendir.