Shinji Kagawa'dan Beşiktaş itirafı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Japon yıldız Shinji Kagawa, eski kulübü hakkında samimi itiraflarda bulundu.

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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Shinji Kagawa, siyah-beyazlı kulüple ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

The Athletic'e konuşan Japon yıldız Kagawa, "Real Zaragoza’ya imza atmadan önce ikinci ligde top oynama kararının doğru olup olmadığını düşündüm. Çünkü henüz 30 yaşında bile değildim ve futbolu olabildiğince en yüksek seviyede oynamak istiyordum." dedi.

''1. Ligden bile daha iyi olduğunu söylediler''

Kagawa, "Sonrasında İspanya'da forma giymiş olan arkadaşlarımla görüştüm ve bana İspanya 2. Ligi'nin çoğu ülkedenin 1. Lig'inden bile daha iyi olduğunu söylediler. O zamana kadar herhangi bir ülkenin ikinci liginde oynamayı hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.

''Beşiktaş'a gitmeyi hiç istememiştim''

Beşiktaş'la ilgili de konuşan Kagawa, Borussia Dortmund’da ilk 11’deki yerini kaybettikten sonra ayrılma kararı aldığını söyledi ve "Sonra 6 aylığına Beşiktaş'a gittim. Aslında Beşiktaş'a gitmeyi hiç istememiştim." ifadelerini kullandı.

Shinji Kagawa bu sezon İspanya 2. Ligi'nde Real Zaragoza formasıyla 25 maçta 2 gol attı.