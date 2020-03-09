NBA'de Los Angeles derbisinin galibi Lakers

NBA'de Los Angeles derbisini Los Angeles Lakers kazandı, Los Angeles Clippers ise rakibinin 8 sayı farkla gerisinde kaldı. Öte yandan Suns, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks'ı parkeden mağlup yolladı.

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Batı Konferansı'nın zirvesindeki ekip Los Angeles Lakers, en yakın takipçisi Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 112-103 yenerek art arda 4. galibiyetini almayı başardı.

Lakers'ı galibiyete, 30 sayı, 8 ribauntla oynayan Anthony Davis, 28 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üreten LeBron James ve 24 sayı atan Avery Bradley sırtladı. Clippers'ta Paul George'un 31 sayı, 6 ribaunt, Kawhi Leonard'ın 27 sayı ve Montrezl Harrell'ın 20 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Bucks, bu sezon iki kez üst üste ilk kez kaybetti

Phoenix Suns, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Milwaukee Bucks'ı 140-131 yendi. Bu sezon ilk defa peş peşe yenilen Bucks, toplamda 11 maçını kaybetmiş oldu.

Booker ve Rubio galibiyetin mimarı

Suns'ta 36 sayı, 8 asist, 5 ribaunt üreten Devin Booker ve 25 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle "triple double"a imza atan Ricky Rubio, galibiyetin başrollerini oynadılar. Yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ta Khris Middleton 39, Eric Bledsoe 28 sayı kaydetti. Ersan İlyasova ise 7 ribauntla mücadeleyi tamamladı tamamladı.