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Örgütten son sürat kopuşlar sürüyor! 2 PKK'lı daha yaşamayı tercih etti

Son dakika haberine göre Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu." bilgisini paylaştı.

Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları ve örgüt üyelerine "teslim olun" çağrısı sonrası PKK'dan kopuşlar sürüyor.

MSB'den paylaşılan son dakika bilgisinde, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa / Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verdildi.

 

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