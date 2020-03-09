Vicdanınız kurusun! Yunan çiftçiler mültecilere tarım ilacıyla saldırdı

Yunanistan mültecilere izin vermemek için her yolu deniyor. Yunan askerlerine ırkçı siviller de yardım ediyor. Mülteci geçişini durdurmaya çalışan Yunan polisi, sınır boyunca mültecileri zehirli tarım ilacına boğmaya çalışan çiftçileri durdurmaya bile çalışmadı.

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Türkiye’den geçerek Avrupa’ya ulaşmak isteyen mültecilere uyguladıkları insanlık dışı müdahaleyle tepki toplayan Yunan güvenlik güçlerinin skandalları bitmek bilmiyor.

Zehirli gazla boğmaya çalıştılar

Sınırdan geçmeye çalışan mültecilerin gerçek mermiyle durdurulmaya çalışıldığının ortaya çıkmasının ardından dünyanın gözü bir kez daha Yunanistan sınırlarına çevrildi.

Yunanların yeni skandalı tarım ilacı

Aile, kadın, çocuk demeden tüm mültecilere zulmeden Yunanların yeni skandalı tarım ilacı oldu. Kastanies Sınır Kapısı'na gelen mültecileri durdurmak için seferber olan göçmen karşıtı Yunan çiftçiler, traktörlerle sınırda bulunan mültecilere tarım ilacı sıktı.Yunan polisinin de bölgede olduğu görülürken, zehirli ilaçlara mültecilere saldıran çiftçilere engel olunmaması büyük tepki çekti.