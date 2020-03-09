HABER /  YEREL

Sakarya'da mevlit yemeğinden 22 kişi zehirlendi

Sakarya'da mevlit yemeği sonrasında 22 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Abone ol

Sapanca ilçesi Kurtköy Dibektaş Mahallesi’nde ikamet eden S.T. isimli vatandaş, bebeği için mevlit okuttu. S.T., okunan mevlidin ardından misafirlerine pilav, tavuk ve ayran ikramında bulundu.

22 kişi zehirlendi

Mevlitte ikram edilen yemek sonrasında 22 kişi, zehirlenme şüphesiyle Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 22 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan partisinin adı Deva deniyor! Canlı yayında Babacan açıklamaları
Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi Osman Can gitti
Ersun Yanal'dan Ali Koç'a sitem: Verilen sözler tutulmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e çantasındaki 4 dosyayla gidiyor
Spot altında son 7 yılın rekoru geldi! Piyasalarda hareketli saatler
Yunan polisi gerçek mermi kullandı sınırda dehşete düşüren görüntüler
ÖNCEKİ HABERLER
Örgütten son sürat kopuşlar sürüyor! 2 PKK'lı daha yaşamayı tercih etti
Meriç İzgi kimdir yaşı kaç maymunu alındı TT oldu
NBA'de Los Angeles derbisinin galibi Lakers
Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı kimdir ne iş yapıyor mesleği ne?
Meriç Ezgi kimdir maymunu Koko neden alındı?
9 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangisi?
Yorumlar