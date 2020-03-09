Türkiye'de koronovirüs görülmesi an meselesi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Ülkemizin etrafı sarıldı: -Biz İran ile 16 gün önce sınırlarımızı kapatmamış olsaydık, haftalık 50 bin kişi Türkiye'ye girecekti. Şu an biz burada Türkiye'nin bir çok bölgesinde bu salgını görüyor olacaktık. Çünkü o gelecekler arasında 4'te bir oranında virüsü taşıyanlar olacaktı. Bizim vatandaşımıza söylediğimiz, şu an tespit edilen bir vaka olmadığıdır. Yurt dışında ülkemiz giderek sarıldı. Avrupa'da sayı giderek artacak, İskandinav ülkelerine doğru yayılacak. Sorun küresel mücadelemiz ulusal.