HABER /  DÜNYA

Petrol fiyatlarının düşmesi Rus ekonomisine darbe vurdu! OHAL ilan edildi

Dün gece saatlerinde Brent petrol fiyatının yüzde 25 düşmesiyle birlikte Rus Rublesinin değer kaybetmesi ekonomiyi olumsuz etkiledi. Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi.

Abone ol

Gece saatlerinde Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşler Rusya ekonomisine yansıdı. Brent petrol varil başına 31.02 dolara kadar düşünce Rusya'da sabah saatlerinde döviz kurlarında yükseliş oldu. 1991 yılındaki körfez savaşından beri ilk kez petrol fiyatlarının bu seviyeye düşmesiyle birlikte Rusya'da 1 euro 83.9 rubleden işlem gördü. 1 dolar ise 73.8 rubleden satılmaya başlandı. Rusya'da döviz kurlarındaki ani yükseliş nedeniyle ekonomide olağanüstü hal ilan edildi.

Döviz işlemleri durduruldu

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, sabah saatlerinde yaşanan ekonomik çalkantıyla ilgili kamuoyunu rahatlatan açıklamalar yaparak, "Rezervlerimizde euro ve dolar bulunuyor. Şu anlık döviz temininde sorun yaşamıyoruz" dedi. Döviz kurundaki bu hareketlilik nedeniyle bazı banka ve döviz bürolarında işlem yapılmadığı ve durdurulduğu öğrenildi.

Petroldeki düşüş, Rusya'nın döviz gelirlerini eritiyor

Petrol fiyatlarına göre ekonomik yapısı şekillenen Rusya'da Petrol fiyatında her 10 dolarlık düşüş, Rusya'nın döviz gelirlerini ortalama 20 milyar dolar azaltıyor. Rusya'da petrol çıkarma maliyeti 25 dolar civarında görülürken Rusya'nın kar edebilmesi için petrol fiyatının 42 dolar seviyelerinde olması gerekiyor.

Petrol fiyatları neden düştü?

Çin'de görülen yeni tip koronavirüsten dolayı azalan talep petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. Petrolün varil fiyatının 50 doların altına gerilemesiyle OPEC, üretimi kısma konusunu görüşmek üzere masaya oturmuştu. Ancak toplantıda anlaşmaya varılamaması sonucu Suudi Arabistan, ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı. Bu karar petrol fiyatlarında tarihi düşüşlere yol açtı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ali Babacan'ın yeni partisi Deva Partisi'nin Kurucular Kurulu tam isim listesi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Vicdanınız kurusun! Yunan çiftçiler mültecilere tarım ilacıyla saldırdı
Fenerbahçe'nin tribün liderinin vurulma anı kamerada
Başsavcılıktan Odatv açıklaması: MİT Tırlarının durdurulması gibi plan dahilinde... 
Ali Babacan partisinin adı Deva deniyor! Canlı yayında Babacan açıklamaları
Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi Osman Can gitti
Ersun Yanal'dan Ali Koç'a sitem: Verilen sözler tutulmadı
ÖNCEKİ HABERLER
Lübnan iflas etti! Ödemeleri gereken borç da bakın ne kadar?
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Şanlıurfa'da uzun namlulu silahlara ait 1040 mermi ele geçirildi
Sakarya'da mevlit yemeğinden 22 kişi zehirlendi
HDP önündeki eylemde 189'uncu gün
Ali Babacan eşi Ülkü Zeynep Babacan kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar 7 yorum