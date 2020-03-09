Petrol fiyatlarının düşmesi Rus ekonomisine darbe vurdu! OHAL ilan edildi

Dün gece saatlerinde Brent petrol fiyatının yüzde 25 düşmesiyle birlikte Rus Rublesinin değer kaybetmesi ekonomiyi olumsuz etkiledi. Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi.

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Gece saatlerinde Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşler Rusya ekonomisine yansıdı. Brent petrol varil başına 31.02 dolara kadar düşünce Rusya'da sabah saatlerinde döviz kurlarında yükseliş oldu. 1991 yılındaki körfez savaşından beri ilk kez petrol fiyatlarının bu seviyeye düşmesiyle birlikte Rusya'da 1 euro 83.9 rubleden işlem gördü. 1 dolar ise 73.8 rubleden satılmaya başlandı. Rusya'da döviz kurlarındaki ani yükseliş nedeniyle ekonomide olağanüstü hal ilan edildi.

Döviz işlemleri durduruldu

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, sabah saatlerinde yaşanan ekonomik çalkantıyla ilgili kamuoyunu rahatlatan açıklamalar yaparak, "Rezervlerimizde euro ve dolar bulunuyor. Şu anlık döviz temininde sorun yaşamıyoruz" dedi. Döviz kurundaki bu hareketlilik nedeniyle bazı banka ve döviz bürolarında işlem yapılmadığı ve durdurulduğu öğrenildi.

Petroldeki düşüş, Rusya'nın döviz gelirlerini eritiyor

Petrol fiyatlarına göre ekonomik yapısı şekillenen Rusya'da Petrol fiyatında her 10 dolarlık düşüş, Rusya'nın döviz gelirlerini ortalama 20 milyar dolar azaltıyor. Rusya'da petrol çıkarma maliyeti 25 dolar civarında görülürken Rusya'nın kar edebilmesi için petrol fiyatının 42 dolar seviyelerinde olması gerekiyor.

Petrol fiyatları neden düştü?

Çin'de görülen yeni tip koronavirüsten dolayı azalan talep petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. Petrolün varil fiyatının 50 doların altına gerilemesiyle OPEC, üretimi kısma konusunu görüşmek üzere masaya oturmuştu. Ancak toplantıda anlaşmaya varılamaması sonucu Suudi Arabistan, ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı. Bu karar petrol fiyatlarında tarihi düşüşlere yol açtı.