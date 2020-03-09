Ali Babacan'ın yeni partisi Deva Partisi'nin Kurucular Kurulu tam isim listesi
Ali Babacan'ın 90 kişilik Kurucular Kurulu ortaya çıktı. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. İŞte Kurucular Kurulu'nun tam listesi...
Ali Babacan yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. Babacan'ın 90 kişilik Kurucular Kurulu listesinde çok dikkat çeken isimler var. Listede en çok göze çarpan isim Mehmet Şanver oldu. Emekli General Şanver'in ismini kamuoyu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında duymuştu. 15 Temmuz gecesi aralarında dönemin kuvvet komutanlarının da olduğu pek çok komutan Şanver'in kızının düğününde bir araya gelmişti. FETÖ'cüler düğünü basarak Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal dahil bazı generalleri rehin almıştı. İşte adı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olacak yeni partinin kurucular kurulu tam listesi...
Kuruldaki bir başka dikkat çeken asker isim ise, uzun yıllar TSK'da özel harekatçı olarak görev yaptıktan sonra akademik hayata atılmak için ordudan ayrılan, son dönemde de İdlib'e yönelik operasyonlara eleştirileri ile dikkat çeken Metin Gürcan oldu. Babacan'ın partisinin kurucular kurulu listesinde Hariciye'den en dikkat çeken isim ise AK Parti döneminde Basın Yayın Genel Müdürlüğü de yapan, son görev yeri de Londra Büyükelçiliği olan Abdurrahman Bilgiç oldu. Babacan'ın partisinde halen mevcut TBMM listesinde vekil olan tek isim ise, geçtiğimiz aylarda AK Parti'den istifa edip, bağımsız olan Mustafa Yeneroğlu oldu.
Ekonomi bürokratları tam liste
11 Yıl boyunca Hazine'de görev yapan ve Müsteşarlık görevinde bulunan halen de IMF'de İcra Direktörlüğü görevini yürüten İbrahim Çanakçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı eski Müsteşarı Metin Kilci, THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin de Ali Babacan'ın kurucular Kurulu listesinde yer alan diğer isimler oldu. Yaklaşık 10 yıl Hazine Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Cavit Dağdaş da listede. Dağdaş, Başbakan Yardımcılığı döneminde Babacan'la yakın çalışan ekipten bir isimdi.
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili gözaltına alanın milletvekili
DEVA Partisi'nin kurucular kurulunda 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınıp sorgulanan eski AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin'in de yer aldığı belirtiliyor. Şahin, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.