Ali Babacan'ın yeni partisi Deva Partisi'nin Kurucular Kurulu tam isim listesi

Kuruldaki bir başka dikkat çeken asker isim ise, uzun yıllar TSK'da özel harekatçı olarak görev yaptıktan sonra akademik hayata atılmak için ordudan ayrılan, son dönemde de İdlib'e yönelik operasyonlara eleştirileri ile dikkat çeken Metin Gürcan oldu. Babacan'ın partisinin kurucular kurulu listesinde Hariciye'den en dikkat çeken isim ise AK Parti döneminde Basın Yayın Genel Müdürlüğü de yapan, son görev yeri de Londra Büyükelçiliği olan Abdurrahman Bilgiç oldu. Babacan'ın partisinde halen mevcut TBMM listesinde vekil olan tek isim ise, geçtiğimiz aylarda AK Parti'den istifa edip, bağımsız olan Mustafa Yeneroğlu oldu.