Berat Albayrak: Daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye küçülecek diyorlardı, son bir yılda yaşanan tüm gelişmeler rağmen 2019 yılını son çeyreğinde yüzde 6 büyüme ile kapattık. Son çeyrekten daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi göreceğiz" dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programında konuştu.

''2019 yılının son çeyreğini yüzde 6'lık büyüme ile kapattık''

2019'u beklentinin üzerinde büyüme ile kapattıklarının altını çizen Albayrak, şunları söyledi; ''2019'u beklentinin üzerinde büyüme ile kapattık. Son çeyrekten daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi göreceğiz. Türkiye küçülecek diyorlardı. Son 1 yılda yaşanan tüm gelişmelere rağmen 2019 yılının son çeyreğini yüzde 6'lık büyüme ile kapattık.

''Yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini yakalayacağız''

Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç, daha da iyi olacak.

Tekstil sektörüne yeni finansman program

Ülkemiz ekonomisi için istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırladık. Sektör değer zinciri içerisinde yer alan, ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık.

''Koronavirüs ile ilgili tedbirlerimizi erkenden aldık''

PMI rakamı son 2 yılın zirvesine çıktı. Dünya negatif ayrışırken biz pozitif ayrışan ülke konumuna geldik. Koronavirüs ile ilgili tedbirlerimizi erkenden aldık. Vergi affı geliyor yalan haberleriyle bütçe rakamlarını sekteye uğratmaya çalışıyorlar.''