Anneler Günü 2020 ne zaman hangi tarihte kutlanacak?

Hayatımızın anlamı, değeri annelerimiz içn çok önemli olan günlerden biri olan Anneler Günü 2020 ne zaman araştırmaları şimdiden başladı. Dünya üzerinde farklılık gösteren anneler günü ülkemizde mayıs ayının ikinci haftası pazar günü kutlanıyor. 2020 yılında anneler günü 10 Mayıs pazar günü kutlanacak.

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Hayatımızın merkezine koyduğumuz bizim için değeri eşsiz olan başımızın taçı annelerimizin en özel günü olan anneler günü 2020'da ne zaman araştırmaları şimdiden başladı. Dünya üzerinde farklı tarihlerde kutlanan anneler günü her yıl mayıs ayının ikini haftası pazar günü kutlanır. Bu sene anneleri günü ise 10 mayıs pazar günü kutlanacak. Sizin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, sizin için yeri geldiğinde canını ortaya koyan anneler günü nasıl ortaya çıktı?

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu sene kaç mayısta kutlanacak? Anneler Günü adım adım yaklaşırken bu önemli tarih birçok kişi açısından merak konusu oldu. Birçok kişi tarafından kutlanan ve hayattaki en özel varlıkların başında gelen anneler için özel hazırlık yapmak isteyenler özel hazırlık yaparak sürpriz yapmak istiyor.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN: Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye'de de 10 Mayıs Pazar 2020′de Anneler Günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ: Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.