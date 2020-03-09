Crystal Palace Cenk Tosun'a talip

Crystal Palace, sportif direktör Dougie Freedman'ın da gözdelerinden olan Cenk Tosun'u yaz aylarında transfer etmek istiyor.

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Ara transfer döneminde Crystal Palace'a kiralanan milli futbolcu Cenk Tosun, antrenmanda dizinden sakatlanmıştı. Yaklaşık 7 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı duyurulan 28 yaşındaki forvet, kulübü Everton'a dönmüştü.

Cenk Tosun'u yaz aylarında transfer etmek istiyor

The Evening Standard'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, sportif direktör Dougie Freedman'ın da gözdelerinden olan Cenk Tosun'u yaz aylarında transfer etmek istiyor.

İlk maçında gol atmıştı

Ocak 2018'de Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiliz ekibiyle 51 maça çıktı ve 10 gol attı. A Milli Takım formasıyla da 42 maça çıkan Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralandıktan sonra çıktığı ilk maçta Manchester City ağlarını havalandırmış ve karşılaşma da 2-2 sona ermişti.