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Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulu listesi sızdı bomba isimler var

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Ali Babacan yeni partinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na vereceklerini açıkladı. Babacan'ın 90 kişilik Kurucular Kurulu'nun listesi sızdı. O listede dikkat çeken isimler var.

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Ali Babacan yeni partinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na vereceklerini açıkladı. Babacan Fox TV'nin canlı yayınında kurucular kurulunda 90 kişinin yer alacağını söyledi. Kurucular Kurulu listesi gece yarısı sosyal medyaya sızdı. Listede 15 Temmuz'da aktif görevde olan bir korgeneral ile Ülkü Ocakları'nın kurucu Genel Başkanı da var. 

Yeneroğlu listede olduğun doğruladı

Gece yarısı Ali Babacan'ın Kurucular Kurulu listesi olduğu iddia edilen bir liste sosyal medyaya sızdı. Listede mevcut milletvekillerinden sadece AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun ismi var. Yeneroğlu, kendisine ulaşan gazeteci Çağlar Cilara'ya Babacan'ı partisinde kurucular kurulunda ler aldığını doğruladı. Yeneroğlu attığı tweetle de dikkat çekti. İşte Yeneroğlu'nun bu sabah attığı o twit...

15 Temmuz darbe girişiminde komutandı

Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulu listesi olarak sosyal medyaya düşen listede en dikkat çeken isim ise 15 Temmuz darbe girişim sırasında Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli Korgeneral Mehmet Şanver. Şanver'in listede yer alması dikkat çekici bulundu.

Fehmi Koru yok kardeşi Naci Koru var

Babacan'ın listesindeki bir diğer dikkat çeken isim ise, gazeteci Fehmi Koru'nun diplomat kardeşi Naci Koru oldu. Koru, uzun süre büyükelçilik görevinde bulunmuştu. Fehmi Koru'nun köşe yazmayı bırakacağını açıklaması da "Koru Babacan'ın partisinde yer alacak" iddialarına neden olmuştu.

Ülkü Ocakları Kurucu Başkanı Ramiz Ongun da listede

Ali Babacan'ın kurucular kurulunda yer alan bir diğer isim ise Ülkü Ocakları kurucu Genel Başkanı Ramiz Ongun oldu. Ramiz Ongun, Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girmiş ancak kaybetmişti. 

İşte internete sızan o liste...

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