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Corona virüs UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunu da vurdu

Dünya'yı sarmaya başlayan Corona virüsün en büyük darbeyi vurduğu yerlerden bir tanesi de Avrupa futbolu oldu. Birçok maçın seyircisiz oynanmasının ardından PSG-Dortmund son 16 mücadeleside taraftara kapalı olacak.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde çarşamba günü Fransa'da oynanacak PSG-Dortmund karşılaşması, Corona virüs nedeniyle seyircisiz olacak.

Fransız basını, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG - Borussia Dortmund maçının seyircisiz oynanacağını duyurdu. Corona virüs önlemleri kapsamında dev maç taraflara kapalı olacak.

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