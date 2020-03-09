Kütahya'da otomobille çarpışan kamyonetin halini görenler hayrete düştü

KÜTAHYA'da otomobil ile kamyonet çarpıştı. Sürücüler yaralı olarak hastanaye kaldırılırken, otomobil sürücüsü Kudret Özdemir hayatını kaybetti. Kaza sonrası kamyonetin hali adeta facianın ne kadar büyük olduğunu anlattı.

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Kütahya’da, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü 28 yaşındaki Kudret Özdemir, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza sonrası kamyonet, ön kısmından yol kenarındaki toprağa saplanarak, dik durdu.

Kaza, dün gece Doğarslan köyü kavşağında meydana geldi. Hasan Sarı'nın kullandığı 03 UD 825 plakalı kamyonet ile Kudret Özdemir yönetimdeki 43 BE 271 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Sarı ile Özdemir'i ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Kudret Özdemir, kurtarılamadı. Polis ekipleri Kazayla ilgili soruşturma başlattı.