Siyer sınavı ödülleri neler 2020 kategori ödülleri listesi

Peygamber Sevdalıları platformunun her sene düzenlediği Siyer sınavı 2020 yılında yapıldı. Siyer sonuçları açıklandı. Siyer sınav sonuçlarına göre 1.2 ve 3. olan adaylara ödülleri verilecek. Peki Siyer sınavı ödülleri neler?

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2020 yılında Siyer sınavı sonuçları açıklandı, ödüller adaylara veriliyor. Peki Siyer sınavı sonuçlarına göre ödül alan öğrencilere ödülleri ne zaman verilecek, kategori ödülleri neler?

Siyer Sınavı, Peygamber Sevdalıları “O’nu Oku O’nu Yaşa” sloganıyla her sene bir sınav düzenlemektedir. Bu organizasyonda Hz. Muhammet’in mesajları, toplumla buluşturularak örnek hayatın öğrenilmesi sağlanır. Peygamber Sevdalıları Vakfı 2020 yılında “O’nu Oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” yapılacaktır.

Siyer Sınavı başvuruları www.peygambersevdalilari.com ve www.siyersinavi.com adresinden veya Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından belirlenen sınav merkezlerinden yapılacak. İntenet üzerinden ön başvurunun yapılmasının ardından, herhangi bir sınav merkezinden, belirlenen sınav kitabı temin edildikten sonra ön başvuru onaylatılmalıdır. Siyer Sınavı’ndaki kitapçıklar Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından adaylara verilmektedir.

Daha önce Siyer Sınavı’ndan ödül alan kişiler 2020 yılındaki sınava giremezler. Sınavların ardından dereceye girip umre ödülü kazanan kişiler, kendileri umreye gitmemesi halinde birinci derece yakınlarını umreye gönderebilecek. Umre için yol ücreti, barınma ve iaşe haricindeki ödemeler şahsa aittir.

Kazanılan ödüllerin kurum tarafından verilen tarihler arasında kullanılması gerekir. Yarışmanın Yapılması ve Değerlendirilmesi Yarışmacılar sınava resmi nüfus cüzdanlarını getirmek zorundadır. Yarışmacılar sınavlara cep telefonuyla giremez. Yarışmaya cep telefonuyla giren kişilerin sınavları iptal edilecektir.

Yarışmanın ödüleri neler: Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır. Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecek olup, umre ödülü kazananlar dağıtılan diğer ödüllerden yararlanamayacaktır. Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Peygamber Sevdalıları Vakfı şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YETKİLİ KURULLAR

1. Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı

2. Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfı ve hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar 3. Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.