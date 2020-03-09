Türk SİHA'ları Bahar Kalkanı'nda Esad'ın sinsi tuzağına düşmedi Rus istihbaratı diyor

27 Şubat'taki 34 şehit verilen hain saldırı sonrası başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda Türk SİHA'larının Esad'ın yerden havayı vuran bir sistemlerinin tuzağına düşmediği ortaya çıktı. Söz konusu bilgiyi Rus istihbaratı verdi.

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Suriye'de 10 yıldır süren iç savaşın baş müsebbibi Esad rejiminin, Esad rejiminin, SİHA'lara karşı ilginç bir yöntem kullanmaya başladığı ortaya çıktı. Rejimin, Rus yapımı Pantsir'e benzer bir hava savunma sistemi ile SİHA'ların yanıltıp yanlış hedeflerin vurulması amaçladığı ancak SİHA'ların bu tuzağa düşmediği öğrenildi.

Rus istihbaratı açıkladı

Rus istihbaratı tarafından verildiği iddia edilen bilgilere göre, Esad rejiminin Türk SİHA'larını yanıltmak için Rus yapımı Pantsir kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemine benzer bir sistem kullandığı ortaya çıktı.

Türk SİHA'ları Esad'in tuzağına düşmedi

SİHA'ların Pantsir üzerinde etkili olması üzerine Esad rejimi askerleri, Pantsir hava savunma sistemlerine benzer bir sistem yapıp farklı noktalara yerleştirdi. SİHA'ların yanıltılarak yanlış hedeflerin vurulması amaçlanırken SİHA'ların rejim askerlerinin planlarını yine bozduğu öğrenildi.

Söz konusu olay Rusya'da sosyal medyada kısa sürede yayılırken Türk SİHA'ları yine Rusya'da en önemli gündem konularından biri oldu.

SİHA'ların başarısı

Esad rejiminin İdlib'de sivillere ve Türk askerlerine saldırılarının ardından Türk ordusu tarafından Esad güçlerine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatında rejim ordusu büyük kayıplar vermişti. Türk ordusu tarafından Esad güçlerine karşı yapılan operasyonlarda en büyük başarıyı ise Türk yapımı SİHA'lar elde etti. Dünya basınında Türk SİHA'larının Suriye'deki başarısı uzun süre konuşuldu.