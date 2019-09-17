YPG İHA ve SİHA korkusundan ne yapacağını şaşırdı yönteme bakın şeytanın aklına gelmez
8 yılı aşkın süredir iç savaş yaşanan Suriye'deki otorite boşluğundan faydalanıp, kendine kanton bölge oluşturma gayreti içine giren terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD İHA ve SİHA korkusundan ne yapacağını şaşırdı.
Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'yi TSK'nın terörle amansız mücadelede en önemli ve en etkin unsurların başında gelen İHA ve SİHA korkusu sarmış durumda. Öyle ki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan örgütün kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larına yakalanmamak için geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri metal sac parçaları ile kapatmaya başladı.
Türkiye’nin Fırat’ın Doğusuna yönelik düzenleyeceği olası operasyona karşı Resulayn’deki PKK/PYD’li teröristler SİHA ve İHA’lara yönelik yaklaşık 1 yıldır çalışma yapıyor.
Teröristler ilçe merkezinde yoğunlukla kullandığı caddeleri demir kafeslerle kapatıp üzerini metal sac parçaları örtmeye başladı.
Perde görevi görecek olan sac parçaları ile teröristlerin İHA ve SİHA'lara yakalanmadan rahat hareket etmesinin amaçlandığı görüldü.