YPG İHA ve SİHA korkusundan ne yapacağını şaşırdı yönteme bakın şeytanın aklına gelmez

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'yi TSK'nın terörle amansız mücadelede en önemli ve en etkin unsurların başında gelen İHA ve SİHA korkusu sarmış durumda. Öyle ki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan örgütün kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larına yakalanmamak için geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri metal sac parçaları ile kapatmaya başladı.