Erdoğan'ın Brüksel ziyareti öncesi AB'den çapıcı Türkiye açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'e gerçekleştireceği ziyaret öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki mültecileri geri çekmesi gerektiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle görüşmek üzere Brüksel'e gitmek üzereyken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan mülteci kriziyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Çözüm yolu önerisi

Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki mültecileri geri çekmesi gerektiğini belirten Von der Leyen, "Bu duruma çözüm bulmanın yolu sınırdaki baskıyı hafifletmekten geçiyor" ifadelerini kullandı.