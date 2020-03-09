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Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'a suikast teşebbüsü

Gelen son dakika bilgisine göre Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'a başkent Hartum'da suikast teşebbüsü düzenlendi.

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Ömer el Beşir'in iktidardan indirilmesinin ardından geçici hükümet başkanı olarak görevlendirilen Hamduk, saldırının ardından güvenli bir yere götürüldü.

Ağır hasarlı bir otomobil görüntülere yansıyor

Sudan yerel televizyonlarında ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere, hasar görmüş SUV’lar ve ağır hasarlı bir otomobil yansıyor.

Ofisi Hartum’un merkezinde

Reuters’a konuşan üç görgü tanığı, saldırının Hartum kent merkeziyle şehrin kuzeyini bağlayan Kober Köprü’sünün girişinde yaşadığını söyledi.  Başbakan Abdullah Hamduk’un ofisinin Hartum’un merkezinde bulunduğu öğrenildi.

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