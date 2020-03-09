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Bakan Murat Kurum talimat verdi 46 tapu işlemi artık e-Devlet’te

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatı ile başlatılan uygulamada, vatandaşlar, artık tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerini e-Devlet Kapısı üzerinden alabilecek.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatı ile tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden alabilmesi için başlatılan çalışma sona erdi. Vatandaşlar, bu belgeleri artık e-Devlet Kapısı’ndan temin edebiliyor.

Tapu senedi, tapu müdürlüklerine başvurularak alınabilmekteyken artık tapu müdürlüklerine başvuruda bulunmadan e-Devlet Kapısı üzerinden alınabiliyor. Taşınmaz üzerinde ipotek hakkı bulunması halinde verilen ipotek belgesi de artık e-Devlet Kapısı üzerinden alınabiliyor. Hisseli taşınmazlarda tapu kaydı talep eden hissedarın taşınmaz üzerindeki hisse oranını gösteren tapu kaydı belgesi ile taşınmazın tapu sicilindeki maliklerinin tamamını gösteren tapu kaydı belgesine de vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabiliyor.

Tapu müdürlüklerine gidilmeden, sıra beklenilmeden yapılacak

Yapılan son çalışmalar ile tapuya ilişkin yapılan 46 işlem de artık tapu müdürlüklerine gidilmeden, sıra beklemeden e-Devlet üzerinden başlatılabiliyor.

Tapu işlemlerini başlatmak ve belgelerini almak isteyen vatandaşların https://webtapu.tkgm.gov.tr/ adresine e-Devlet şifresi ile giriş yapması yeterli olacak.

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