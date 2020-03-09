Petrol fiyatlarında böylesi görülmedi! 1 varil petrol 1 kasa domates ediyor

Petrol, OPEC koalisyonundaki anlaşmazlığın ardından Suudi Arabistan ile Rusya arasında başlayan fiyat savaşı sonrası çöktü. Petrol fiyatlarında % 31 ile 29 yıl önceki Körfez Savaşı'ndan bu yana en sert düşüş yaşandı. Öyle ki bir varil petrolün fiyatı 1 kasa domatesle eş değer oldu.

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Ham petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını düşürmesi ve Nisan'dan sonra üretimi artırma planı yapmasıyla bu sabah % 31 oranında düştü. Brent petrolün varil fiyatı 31.02 dolarla Körfez Savaşı'nın başladığı 1991'den beri en büyük günlük düşüşü kaydetti. ABD tipi ham petrolün varil fiyatı ise % 26 civarında düşüşle 30 dolar olarak 1991'den beri en büyük kaybını gerçekleştirdi.

Petrol fiyatlarındaki bu devasa düşüş enerji sektöründe büyük dalgalanmalara yol açacak. Bu durum, Irak'tan Nijerya'ya, bütçeleri petrol fiyatlarına bağımlı ülkeleri vuracak ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin etkilerini azaltarak küresel siyasetin de yeniden şekillenmesine yol açacak.

Gelişmelerin ardından Morgan Stanley ve Goldman Sachs petrol fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Çin'den bu sene talep gelmeyeceğini öngören Morgan Stanley ikinci çeyrek için varil fiyat tahminin 57.50 dolardan 35 dolara, ABD petrol fiyat tahminini 52.50 dolardan 30 dolara çekti. Goldman Sachs ise Rusya - Suudi Arabistan çatışmasını ve koronavirüsün petrol talebini çökertmesini gerekçe göstererek 2. ve 3. çeyrek Brent petrol tahminlerini 30 dolara düşürdü.

1 varil petrol 1 kasa domatesle eş Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte petrolün varil fiyatıyla 1 kasa domatesin fiyatı eşitlenmiş oldu. 1 varil petrol 159,5 litre alırken petrolün varil fiyatı 31 dolar seviyesine düştü. 1 kasa domates ise 50 kilogram olarak tartılıyor. Rusya'da 1 kasa domatesin fiyatı da 30 dolar düzeyince satılıyor.

Petrol fiyatları neden çakıldı?

Petrol piyasası, koronavirüsten dolayı talepte sert düşüşle karşılaştıktan sonra, arzdaki artışın serbest bırakılması endişesi ile daha büyük bir kaosun içine girdi. Suudi Arabistan haftasonu resmi petrol fiyatlarında en az 20 yıldan bu yana en büyük düşüşe gitti ve alıcılarına üretimi artırabileceğinin işaretini verdi. Suudi Arabistan'ın bu muğlak olmayan niyet açıklaması piyasada petrol seli olabileceği endişelerini artırdı. Rusya ise şirketlerine istedikleri kadar petrol üretebileceklerini söyledi.

Aramco'nun daha önce görülmemiş bu fiyat adımı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının gerçekleştirdiği toplantının dramatik bir şekilde başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi. İttifakın bozulması, Suudi Arabistan ve Rusya arasında 2016'dan bu yana petrol fiyatlarını destekleme amaçlı işbirliğini sona erdirdi.