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Deniz Zeyrek canlı yayında açıkladı: Suç olduğunu bilen gazeteciyim öğrenince konuyu kapattım

'Habertürk Gündem' programına konuk olan Sözcü yazarı-gazeteci Deniz Zeyrek, MİT mensubu şehidin kimliği ve ailesinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmaya yönelik konuştu.

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MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan gazetecilerle ilgili tartışmalar sürüyor. Konuyu "Gazetecilik faaliyeti" olarak açıklayanları üzecek bir açıklama Deniz Zeyrek'ten geldi.

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Habertürk Gündem' programının konuklarından biri de Sözcü yazarı-gazeteci Deniz Zeyrek idi.

Gündeme damga vuran olayların konuşulduğu programda Zeyrek, Odatv'nin MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturması ile ilgili konuştu. Haber kendisine geldiğinde araştırdığını söyleyen Zeyrek, "Kısa süre içinde onların  TSK mensubu değil MİT mensubu olduğunu öğrendiğimde konuyu kapattım." dedi. Zeyrek şunları söyledi:

"MİT mensubu olduğunu öğrendiğimde konuyu kapattım"

"Bu konuda çok eğitimli değiliz. Ben yetkililerinden dinlediğim için MİT yasasını ifşa meselesinin suç olduğunu bilen bir gazeteciyim.Ankara'da çalışıyorum. Bu haber geldiğinde bize araştırdım ve kısa süre içinde onların TSK mensubu değil MİT mensubu olduğunu öğrendiğimde konuyu kapattım."

Ne olmuştu?

OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç ile OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Libya'da şehit düşen MİT mensubunun ifşa edilmesi soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Haberde imzası bulunan Hülya Kılınç ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, sevk edildikleri mahkemece 5 Mart'ta, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında tutuklanmıştı.

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