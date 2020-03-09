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FOX TV'nin 'Öğretmen' dizisine MEB'den tepki

Fox TV'nin yeni başlayan gençlik dizisi Öğretmen, ilk bölümüyle bir çok kesimden tepki topladı. Liselerdeki öğrencilerin davranışları ve psikopat bir öğretmeni konu edinen diziye MEB çalışanı Hamza Aydoğdu'dan tepki geldi.

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Geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle Fox TV’de ekranlara gelen Öğretmen dizisine tepki yağdı. Liselerdeki öğrencilerin davranışları ve psikopat bir öğretmeni konu edinen dizi, kısa sürede gündem oldu. Dizinin ilk bölümüne MEB çalışanından tepki geldi.

Sadece kocaman bir fiyasko

Öğretmen dizisine, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Twitter hesabından tepki gösterdi: “Öğretmen ne olursa olsun, sevgi çınarıdır. Kızarken bile o duyguyu sevgiyle besler. Şefkat ve edeple terbiye edendir, psikopat değildir. Adı: Öğretmen İçeriği sadece ve sadece kocaman bir fiyasko.”

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