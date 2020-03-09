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İstanbul Kocamustafapaşa'da şahıs gasp yapmak isterken suçüstü yakalandı

İSTANBUL Mustafakemalpaşa’da bir kişiyi ölümle tehdit ederek para isteyen şahıs suçüstü yakalandı.

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Mustafakemalpaşa polisine müracaatta bulunan Mehmet Ç. isimli vatandaş kendisini öldürmekle tehdit ederek para isteyen S. T. isimli şahıstan şikayetçi oldu.

Tutuklandı

Bunun üzerine daha önceden seri numaraları alınmış 3 bin TL ile şüphelinin çağırdığı adrese giden Mehmet Ç. paraları S. T.'ye teslim ederken Mustafakemalpaşa polisi tarafından suçüstü yakalandı. Pişman olduğunu ve yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen gaspçı adli mercilerce tutuklandı.

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