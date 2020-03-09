Saadet Partisi'nden CHP ile ittifak açıklaması

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, CHP ile yaptıkları ittifaka ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdülkadir Karaduman, Merhaba Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Karaduman, CHP ile yaptıkları ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Karaduman, CHP ile yapılan ittifakın farklı bir amaç taşıdığını belirterek, "Saadet Partisi'nin CHP ile yaptığı ittifak bir ilkeler ittifakı da değildir. Yani iki partinin politikaları konusunda bir ittifak değildir. CHP ile yapılan ittifak Türkiye'de 1980 darbesinin bir ürünü olan yüzde 10 barajının ortadan kalkması için yapılan bir ittifaktır. Millet ittifakının yegane amacı, özellikle 80 darbesinin ürünü olan yüzde 10 barajını ortadan kaldırmaktır" dedi.