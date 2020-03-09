HABER /  POLİTİKA

Saadet Partisi'nden CHP ile ittifak açıklaması

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, CHP ile yaptıkları ittifaka ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdülkadir Karaduman, Merhaba Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Karaduman, CHP ile yaptıkları ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Karaduman, CHP ile yapılan ittifakın farklı bir amaç taşıdığını belirterek, "Saadet Partisi'nin CHP ile yaptığı ittifak bir ilkeler ittifakı da değildir. Yani iki partinin politikaları konusunda bir ittifak değildir. CHP ile yapılan ittifak Türkiye'de 1980 darbesinin bir ürünü olan yüzde 10 barajının ortadan kalkması için yapılan bir ittifaktır. Millet ittifakının yegane amacı, özellikle 80 darbesinin ürünü olan yüzde 10 barajını ortadan kaldırmaktır" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'nün 'kadim abisi' Yusuf Bekmezci ilk duruşmasında 'yok artık' dedirtti
Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya hapis cezası
Mete Yarar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Birisi savaş ilan edebilir
Petrol savaşları başladı! Rusya, Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek
BM askerleri Türk tarafına geçince KKTC polisi ite ite sınır dışı etti
Milli tekvandocu İrem Yaman'ın isyanı: Hak ettiğim halde olimpiyatlara gidemiyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da kocasının ihanetini kanıtlamak isterken bacağından oldu
Perakende devi Tesco iki ülkeden çıkıyor! İşletmelerini 10 milyar dolara satacak
Sakarya'da temizlik aracına çarptı hurdaya dönen araçta sıkıştı
Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu
İşte Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (deva) logosu
2020 Mart ayındaki önemli günler haftalar rehberi
Yorumlar