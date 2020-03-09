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Kayıp Gülistan Doku için özel ekip Tunceli'de sahaya indi

İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla görevlendirilmelerinin ardından kente gelen 4 kişilik özel ekip Gülistan Doku'yu bulmak için çalışmalar yürütüyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde gittiği Tunceli’de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesiyle görüşmüş ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için özel bir ekip göndereceği sözünü vermişti.

Bakan Soylu’nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen konusunda uzman 4 kişilik bir ekibin kente gelerek Gülistan Doku olayını çok yönlü araştırdığı bildirildi.

5 Ocak'ta kaybolmuştu

5 Ocak'ta kaybolan ve en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Bugün de baraj gölü ve çevresinde başlatılan çalışmalar sürüyor.

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