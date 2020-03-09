Süper Ay Tutulması ne zaman saat kaçta izlenecek?

Yılın belirli dönemlerinde meydana gelen doğa olaylarından biri de Süper Ay Tutulması. Bu gece Dünya’nın uydusu Ay, her zamankinden daha büyük ve parlak görünecek. Peki süper ay tutulması saat kaçta olacak, Türkiye'den süper ay tutulması ne zaman saat kaçta olacak?

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Gökyüzünde büyülü bir görsel şölen yaratacak olan süper ay tutulması bu akşam başlıyor. Yılın belirli dönemlerinde meydana gelen süper ay tutulması Türkiye'den de izlenecek. Peki süper ay tutulması nedir, saat kaçta Türkiye'den izlenecek?

2020 SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN: Süper Ay'ın ilki, 9 Şubat’ta gözlemlendi. Yılın diğer Süper Ayları ise 9 Mart, 8 Nisan ve 7 Mayıs’ta gözlenecek.

Bugün Süper Ay'ı izlemek mümkün olacak.

SÜPER AY TUTULMASI NEDİR?

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor.Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre. Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için ekstra bir korumaya ihtiyaç yok.

2020 YILINDA GERÇEKLEŞECEK OLAN TUTULMALAR

10-11 Ocak 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden tamamı gözlenebilecek olan bu tutulma Türkiye Saati ile 20.05 – 00.15 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu tutulma ülkemizden başka Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya’nın batısından da gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.10’da gerçekleşecek.

05-06 Haziran 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden gözlenebilecek 2020 yılının ikinci Ay tutulması ise Türkiye Saati ile 20.43 – 00.06 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma ayrıca Avustralya, Antarktika, Asya, Afrika, Avrupa, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Pasifik Okyanusu’nun batısından gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.25’te gerçekleşecek.

21 Haziran 2020 Parçalı Güneş Tutulması: Genel Zaman ile 03.46 – 09.34 saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma ülkemizden de gözlenebilecek. Bazı illere göre tutulmanın zamanları (Türkiye Saati) aşağıdaki tablodan görülebilir. Ülkemiz bu tutulmanın merkez hattında olmadığından Güneş’in az bir kısmı Ay tarafından örtülecek. Bu tutulmanın merkez hattı Afrika, Arabistan, Hindistan, Çin ve Tayvan topraklarından geçecek.

05 Temmuz 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 03.04 – 05.55 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma Afrika’nın büyük bölümü, Avrupa’nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu’ndan gözlenebilecek.

30 Kasım 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 07.30 – 11.56 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan görülebilecek.

14 Aralık 2020 Tam Güneş Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 13.34 – 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek ve Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan görülebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika (Arjantin) olacak.