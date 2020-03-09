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Son dakika Batman'da İHA düştü nedeni henüz bilinmiyor

BATMAN'dan gelen son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracının düştüğü açıklandı. Açıklamada İHA'nın sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü düştüğü bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada "Batman’dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır." denildi.

13 YPG/PKK'lı öldürüldü

MSB'den yapılan bir diğer açıklamada, Tel Rıfat bölgesinde Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li teröristin öldürüldü bildirildi.

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