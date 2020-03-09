Beyoğlu'nda işlettikleri bakkalın önünde silahlı saldırıya uğradı

BEYOĞLU'nd bakkal işleten ailenin oğlu Halef Elgaz dükkanlarının önünde silahlı saldırıya uğradı. Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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Beyoğlu'nda 17 yaşındaki Halef Elgaz ailesine ait bakkal dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halef Elgaz'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Olay Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde geçen perşembe 17.30 sıralarında meydana geldi. iddiaya göre, ailesine ait bakkalda duran Helef Elgaz, olay günü arkadaşıyla birlikte dükkanın önünde oturuyordu. Bu sırada caddenin karşı tarafından gelen T.K. silahını çıkartarak Halef Elgaz'ı vurdu. Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan Halef Elgaz kanlar içinde yere yığılırken T.K. ise olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Silah sesleri üzerine dışarı çıkan sokak sakinleri Elgaz'ın yerde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Halef Elgaz'ı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Elgaz kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan katil T.K. emniyet güçleri tarafından yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Oğlumun kimseyle problemi yoktu"

Halef Elgaz'ın babası Ferhan Elgaz," Oğlumun kimseyle bir problemi yoktu. Daha 17 yaşındaydı. Biri geliyor oğluma ateş açıyor. Yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılıyor ancak iki saat sonra hayatını kaybetti. Bundan sonra hakkımızı adliyede arayacağız. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.