HABER /  DÜNYA

İtalya'da coronavirüs tedbirleri isyan çıkarttı çok sayıda ölü var

Anadolu Ajansı

İtalya'daki cezaevlerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti.

Abone ol

Ülkede giderek etkisini artıran Kovid-19’un hapishanelerde yayılmasını önlemek amacıyla getirilen bazı kısıtlamalar, dün İtalya genelinde çok sayıda cezaevinde isyana yol açarken, farklı kentlerde bu isyanların bugün de sürdüğü haberleri geliyor.

İtalyan radyo televizyonu Rai 3’teki Agora programına katılan Hapishaneler İdaresi Başkanı Francesco Basentini, "Şu anda ölü sayısı 6. Bunlardan 3’ü Modena’daki hapishanede transfer edilmeden önce oldu." dedi.

Basentini, her şeyin Salerno kentindeki cezaevinde başladığını belirterek, "Sonrasında bütün ülke geneline yayıldı. Gösterilerin temelinde açık görüşün kaldırılması ve mahkumların sağlık görevlilerinin gece de hapishanede kalmasını istemesi var." ifadelerini kullandı.

Bu arada Rainews24’ün haberinde, Modena Cumhuriyet Başsavcılığının dünkü olaylara ilişkin soruşturma açtığı, 3 mahkumun ölümünün araştırıldığı ifade edilirken, polise göre bazı ölümlerin aşırı doz uyuşturucudan kaynaklanmış olabileceği de kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günlerden geçen ve şu ana kadar 366 kişinin öldüğü, 7 bin 375 kişide virüs görüldüğü İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, geçen pazar günü virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı. 

Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği kırmızı bölge uygulamasının, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletileceği duyurulmuştu.


Söz konusu kararnamede, hapishanelerdeki açık görüşler de virüs yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında bir süreliğine durdurulmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul depremi için 2 korkusunu açıkladı
Bakan Murat Kurum talimat verdi 46 tapu işlemi artık e-Devlet’te
Türk SİHA'ları Bahar Kalkanı'nda Esad'ın sinsi tuzağına düşmedi Rus istihbaratı diyor
Petrol fiyatlarında böylesi görülmedi! 1 varil petrol 1 kasa domates ediyor
Erdoğan'ın Brüksel ziyareti öncesi AB'den çapıcı Türkiye açıklaması
Berat Albayrak: Daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi göreceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ rüşvetle 10 bine yakın terör örgütü üyesinin soruşturma bilgisini sızdırmış
Petrol fiyatları neden düştü? Suudi Arabistan başrolde işte olanlar
Küçük çocuğunun önünde pompalı tüfekle vurdu! Olay anından dehşet görüntüler
Bitlis'te PKK sığınağından çıkan evraklarla ilgili soruşturma başlatıldı
Oruç ne zaman tutulacak 2020 Ramazan başlangıcı Diyanet
Meriç İzgi kimdir yaşı kaç maymunu alındı TT oldu
Yorumlar