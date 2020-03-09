CHP'li vekil önerdi! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren müthiş promosyon teklifi

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya yükseltilmesini istedi. Akın teklifinin nedeni olarak ise 'emeklilere, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen 1000’er lira, enflasyonun da etkisiyle eridi. ' dedi.

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Her geçen gün artan enflasyon, emeklinin maaşını kuşa çevirdi. Hayat pahalılığı ve geçim derdiyle beli bükülen emeklinin bayram ikramiyesi de zamlara bağlı olarak eridikçe eridi. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 1000'er liranın alım gücü, her gün biraz daha düşüyor.

Korkusuz gazetesinden Hakkı Alakavuk’un haberine göre; CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, emekli, dul ve yetimlere verilen bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya yükseltilmesini istedi.

Açlık sınırının altında

Akın, “İktidara göre enflasyon yüzde 12 ama vatandaşımızın enflasyonu yüzde 9. O nedenle, emeklilerimize, dul ve yetim maaşlarına önümüzdeki Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek ikramiyeler, her bayram için en az 2 bin lira olmalıdır” dedi.

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin giderek eridiğini vurgulayan Akın şöyle konuştu:

“Emeklilerimiz yoksulluk, hatta açlık sınırının altında maaş alıyor. Yıllarca ülkesine hizmet veren emeklilerimiz, ne yazık ki hak ettiklerini alamıyor. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri üç yıldır arttırılmadı. Bayram öncesinde bu artış hem emeklinin hem de esnafın yüzünü güldürecektir.”